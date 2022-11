Des milliers de manifestants à travers les États-Unis pour défendre le droit à l'avortement

Plusieurs milliers de personnes se sont ainsi rassemblées dans 600 villes du pays et plus de 240.000 personnes étaient attendues par les organisatrices. "Nous nous battons pour que l'avortement ne soit pas simplement légal, mais aussi accessible, abordable et sans stigmatisation", ont-elles écrit dans un communiqué, en demandant au Congrès d'inscrire dans la loi fédérale le droit à l'avortement, afin de le protéger face à un éventuel revirement de la Cour suprême.

Une proposition de loi en ce sens a été adoptée il y a une semaine à la Chambre des représentants, aux mains des démocrates, mais n'a aucune chance d'aboutir au Sénat où les républicains disposent d'une minorité de blocage.