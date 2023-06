États-Unis : des "mouvements militaires" prouvent-ils que l'armée américaine va démarrer un conflit ?

L'origine de cette rumeur semble remonter au 17 juin. Dans un tweet débutant par les mots "BREAKING NEWS", un compte "certifié" déclare que "des militaires sont en train de débarquer" dans la banlieue californienne. Une affirmation devenue virale, récoltant plus de six millions de vues. En plus d'une vidéo montrant deux hélicoptères dans le ciel, celui qui se présente comme le détenteur de "la vérité et des mensonges" révèle que des "mouvements militaires massifs sont signalés dans plusieurs États". Et propose à tous les internautes d'en partager les preuves.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis, des dizaines de vidéos ont déferlé sur Twitter. Car certains y voient la concrétisation des thèses les plus folles. Une partie clame que l'armée américaine se prépare à mener la guerre à la Russie, provoquant la Troisième Guerre mondiale, quand d'autres évoquent la lutte contre les cartels au Mexique. Certains fantasment même un coup d'État. "L'armée se prépare à débrancher la machine", écrit par exemple un internaute dans un message plein de sous-entendus. Pourtant, nos recherches démontrent que ces vidéos ne prouvent rien. À commencer par celle qui a mis le feu aux poudres.