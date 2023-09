Des œuvres d'art spoliées par les nazis restituées aux héritiers d'un collectionneur juif tué à Dachau

Elles trônaient sur les cimaises de musées américains. Sept œuvres de l'artiste expressionniste autrichien Egon Schiele ont été officiellement rendues ce mercredi aux héritiers de Fritz Grünbaum, artiste et collectionneur juif spolié par les nazis. Ce dernier a été tué dans le camp de concentration de Dachau en 1941.

Les dessins de Schiele, des aquarelles ou crayon sur papier se trouvaient dans de prestigieuses collections, notamment au Musée d'art moderne de New York (MoMA), à la Morgan Library de New York, au Musée d'art de Santa Barbara (Californie), dans la collection Ronald Lauder et au sein du trust Vally Sabarsky.