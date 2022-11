Des orques attaquent et coulent un voilier de plaisance français au large du Portugal

C'est un moment digne d'un film catastrophe qu'ont vécu ces marins français. Au cours de leur passage au large du port de Viana do Castelo, entre Porto et Vigo, ces amis ont fait une rencontre dont ils se seraient bien passés. Au quotidien Le Télégramme, l'un d'eux raconte avoir croisé la route d'"au moins cinq orques. Dont une femelle avec son jeune" : "Très régulièrement, presque de façon méthodique, elles donnaient des coups de boutoir dans la coque. On s’est retrouvé avec une voie d’eau et un trou béant de plus de 80 cm à l’arrière. C’était impossible à colmater", explique Corentin Roussel qui, avec ses camarades d'infortune, a finalement dû abandonner le voilier de 12 mètres et sauté sur un radeau de survie.