Des renforts pour Bakhmout, appel à la Cour pénale internationale... Le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky a ordonné à l'armée ukrainienne de renforcer la défense de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est du pays, réfutant les spéculations sur un retrait face aux troupes russes qui tentent depuis des mois de prendre cette ville symbole. Bien au contraire, des responsables ukrainiens ont affirmé que la défense de Bakhmout avait d'ores et déjà constitué un "succès stratégique" en mobilisant et en affaiblissant les forces offensives russes, qui y ont subi de très lourdes

pertes sans prendre pour autant un avantage décisif.

"J'ai dit à l'état-major de trouver les forces appropriées pour aider les gars à Bakhmout", a déclaré le président ukrainien dans son message vidéo quotidien, ce lundi soir, réaffirmant "qu'aucune partie de l'Ukraine ne peut être abandonnée" à la Russie. Alors que les rumeurs d'un retrait tactique enflaient depuis une semaine, les commandants en chef des forces armées se seraient "prononcés en faveur de la poursuite de l'opération défensive et d'un renforcement de (leurs) positions à Bakhmout", lors d'une réunion avec le chef de l'État, un peu plus tôt dans la journée.

Ville de 70.000 habitants avant la guerre, Bakhmout est devenue le symbole de la bataille pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Les troupes russes ont progressé ces dernières semaines au nord et au sud de la ville, coupant trois des quatre routes d'approvisionnement ukrainiennes et ne laissant plus que celle menant à l'ouest comme voie de sortie.