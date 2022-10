Des responsables de l'organisation État islamique tués en Syrie par l'armée américaine

Les forces américaines ont tué plusieurs responsables du groupe djihadiste État islamique (EI) en Syrie au cours d'une opération héliportée et d'une frappe aérienne entre mercredi 5 et jeudi 6 octobre, a indiqué le commandement américain. Une opération menée ciblant le djihadiste Rakan Wahid al-Shamri et menée dans le nord-est de la Syrie, dans une enclave tenue par des forces supplétives du régime syrien. C'est la première fois, depuis 2011 et le début de la guerre en Syrie, que les troupes américaines mènent une opération de cette envergure dans une zone contrôlée par le régime de Bachar al-Assad, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.