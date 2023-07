Des restes d'ovni détenus par les États-Unis ? Un ancien officier témoigne devant le Congrès

"Dans le cadre de mes fonctions, j'ai appris qu'il existait un programme [...] visant à récupérer les restes d'un appareil non identifié et de l'analyser" pour comprendre son fonctionnement, a-t-il indiqué devant les élus. "J'ai pris la décision, en me fondant sur les données que j'ai recueillies, d'en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l'inspection générale et de devenir lanceur d'alerte." Pressé de questions, il a indiqué ne pas pouvoir livrer de détails supplémentaires en public, s'agissant d'informations classifiées.

Selon lui, le gouvernement américain cache des informations au public, mais aussi au Congrès. Il a assuré avoir pu interroger "personnellement" des individus ayant eu une connaissance directe de l'existence de cet objet volant non terrestre. "Ce témoignage est fondé sur des informations qui m'ont été transmises par des individus dont les antécédents de légitimité et de services rendus à ce pays sont connus et beaucoup ont partagé avec moi des preuves convaincantes, sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux couverts par le secret", a-t-il encore déclaré.