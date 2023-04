"Le remplacement de la batterie est trop coûteux" : des milliers de scooters électriques ont-ils été abandonnés dans une décharge ?

À première vue, on ne sait donc pas grand-chose de cette vidéo : sa localisation ou sa date ne sont mentionnées à aucun moment par ceux qui la partagent. Mais des indices visuels permettent d’aller plus loin. D’abord, tous ces scooters électriques sont identiques. Ils semblent donc être mis en libre-service. Ensuite, ils ne ressemblent à aucun scooter circulant en France, la plupart étant verts ou bleus et commercialisés par City Scoot, Lime ou Yugo. Enfin, et surtout, des caractères chinois sont reconnaissables sur le flanc droit des scooters.

Un autre partage de cette vidéo, vue plus d’un million de fois sur le site russe Yandex, parle cette fois d’un "immense cimetière de trottinettes électriques en Chine" aux "batteries usagées". Un phénomène bien réel dans le pays depuis plus de deux ans et qui concerne vélos et scooters électriques.