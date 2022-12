"On puise de l'eau dans des flaques d'eau", des soldats russes se confient sur la guerre en Ukraine

"Personne ne nous donne à manger quoi que ce soit, maman. Notre approvisionnement c'est de la merde, pour être honnête. Nous puisons de l'eau dans des flaques d'eau, puis nous la filtrons et la buvons." Voilà la teneur des échanges entre un soldat russe et sa mère, interceptés par l'armée ukrainienne et transmis au journal The Guardian. Ils traduisent des conditions de vie particulièrement difficiles pour les militaires envoyés au front, en Ukraine, qui manquent de tout.