Des troupes françaises envoyées en Ukraine : le ministre des Affaires étrangères de Hongrie réagit

Invité de LCI, le ministre des Affaires étrangères de Hongrie Peter Szijjártó réagit très vivement aux déclarations d’Emmanuel Macron, dans "The Economist" ce jeudi. Dans l'hebdomadaire britannique, le président français persiste notamment à propos de sa position controversée sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, si Moscou allait "percer les lignes de front".

Pour Peter Szijjártó, "si un membre de l’OTAN engage des troupes au sol, ce sera une confrontation directe OTAN - Russie et il s'agira alors de la IIIe Guerre Mondiale", prévient le chef de la diplomatie hongroise. Une réaction qui intervient alors que dans The Economist ce jeudi, Emmanuel Macron a persisté à propos de sa position controversée sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, conditionnant cette hypothèse à la "demande ukrainienne" et si Moscou venait à "percer les lignes de front".

Dans cet entretien accordé à Darius Rochebin, Peter Szijjártó critique aussi sévèrement les déclarations d’Emmanuel Macron sur la "dimension européenne" de l’arme nucléaire française. "En temps de paix, ce serait différent, affirme-t-il, mais en temps de guerre, ce type de déclaration peut être mal interprété et avoir de graves conséquences".