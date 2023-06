Ukraine : la destruction du barrage de Kavkhovka, une catastrophe environnementale ?

Une pollution massive résultant du déversement des ordures, produits agrochimiques et autres matières dangereuses, ainsi que de l’inondation et de la désactivation des systèmes de traitement des eaux usées et des systèmes d’égouts, est également redoutée.

À la suite de la catastrophe, le conseil de sécurité de la présidence ukrainienne a été notamment averti du déversement de 150 tonnes d'huile de machine dans le Dniepr. Plus de 300 tonnes supplémentaires de ces substances menaceraient par ailleurs de se déverser dans le fleuve. L'ampleur des conséquences ne pourra pas être évaluée tout de suite, selon Greenpeace Europe centrale et orientale. "Une évaluation adéquate ne pourra avoir lieu qu'une fois que le niveau de l'eau aura baissé et que les scientifiques pourront évaluer la zone", a prévenu l'ONG dans un communiqué.