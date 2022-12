Détenu depuis plusieurs mois en Israël, le franco-palestinien Salah Hamouri expulsé par l'État hébreu

Il était détenu depuis plusieurs mois en Israël sans accusation formelle. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été expulsé, ce dimanche 18 décembre au matin, par l'État hébreu et a atterri en France quelques heures plus tard. À son arrivée à l'aéroport, l'homme de 37 ans a assuré avoir "changé d'endroit, mais le combat continu". De son côté, le Quai d’Orsay a "condamné" dimanche l'expulsion de Salah Hamouri, la jugeant "contraire au droit". Il a également rappelé avoir "engagé de multiples démarches auprès des autorités israéliennes pour manifester de la manière la plus claire son opposition à cette expulsion d'un résident palestinien de Jérusalem-Est".