Deux ans de prison pour des viols à répétition sur une fillette de 11 ans : l'affaire qui secoue le Maroc

La victime a aujourd'hui 12 ans. D'après des ONG de défense des droits des femmes, elle "subi des viols à répétition sous la menace", ce qui a entraîné une grossesse, dans un pays où l'avortement est prohibé. "Un jour où elle est seule à la maison, elle est violée par un homme" d'une vingtaine d'années, raconte dans les colonnes du Monde la sociologue Soumaya Naamane Guessous, première à avoir révélé l'affaire.

"Le viol se perpétue à plusieurs reprises par ce dernier, mais aussi par son oncle, âgé de 37 ans, et par un voisin de 32 ans. Un jour, les trois hommes se rendent compte que [la jeune fille] a le ventre gonflé." Elle est alors enceinte de huit mois. D'après la même source, un test ADN prouve que l'un des violeurs est le père.

"Il est temps de rendre justice à cette fillette et à son enfant. Ce type d'affaires ne doit en aucun cas être jugé avec laxisme", estime Amina Khalid, secrétaire générale de l'Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse. Une pétition a même été lancée pour "s'indigner" de ce "jugement ignoble". "Exigeons la justice pleine et entière pour ces deux enfants, la petite fille et son bébé, victimes d'une misogynie qui accable les mères, déresponsabilise les hommes de leur paternité, absout les violeurs et s'accommode des violences contre les enfants et les femmes, en général", écrivent les auteurs. Ce jeudi matin, elle a recueilli plus de 34.000 signatures.