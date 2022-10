Deux bombardiers russes interceptés au large de l'Alaska

"NORAD utilise une défense multi-couches de satellites, radars au sol, radars embarqués et d'avions de chasse pour identifier tout avion et reconnaître tout agissement inapproprié", a néanmoins prévenu l'armée américaine. "Nous sommes prêts à utiliser une série d'options pour défendre la souveraineté de l'Amérique du Nord et de l'Arctique". La Russie mène généralement de vastes manœuvres militaires à cette période de l'année, comme l'exercice "Grom", qui comprend notamment des essais de missiles balistiques.