Deux écoles juives de Montréal visées par des tirs, pas de blessés

Rapidement, les autorités ont condamné cet acte. "Je veux être très clair. Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts", a réagi le Premier ministre Justin Trudeau, après avoir parlé d'une "terrifiante" montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, sur fond de conflit entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre du Québec, François Legault, a lancé "un appel au calme à tous les Québécois et Québécoises".

François Legault a condamné cet acte, ainsi qu'une confrontation violente qui a eu lieu mercredi dans une université montréalaise. Deux groupes étudiants se revendiquant comme pro-israélien et pro-palestinien en sont en effet venus aux mains à l'université Concordia, blessant trois personnes, selon l'université et la police qui a dû intervenir. Un individu a été arrêté pour voie de fait. Des croix gammées ainsi qu'une incitation à la haine publiée en ligne ont également été rapportés par l'établissement qui mentionne "une augmentation inquiétante des actes d'intimidation" ces derniers jours.