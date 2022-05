Deux Français arrêtés en Iran : que sait-on ?

Cécile Kohler et son mari ne sont pas les seuls Français emprisonnés actuellement en Iran. Deux autres y sont déjà depuis plusieurs années. Il s'agit de l'anthropologue Fariba Adelkhah, condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, et de Benjamin Brière, détenu depuis deux ans pour "espionnage" et "propagande" contre le régime. Il a été condamné en janvier dernier à huit ans et huit mois de prison.

L’Iran est accusé par plusieurs organisations internationales de détenir des étrangers pour faire pression sur les pays occidentaux dans les négociations en cours, notamment sur la question nucléaire. Cette tactique a toujours été démentie par Téhéran.