Deux hommes disparus en Amazonie : des restes humains retrouvés, selon Jair Bolsonaro

"Vu le temps qui a passé, déjà huit jours, ce sera très difficile de les retrouver vivants. Je prie Dieu pour que ce soit le cas, mais les informations dont nous disposons nous font craindre le contraire", a ajouté le chef de l'État qui informe que "les viscères" ont été transportés à Brasilia pour "identifier l'ADN".

Des membres de la famille du reporter Dom Phillips ont affirmé plus tôt dans la matinée que "deux corps avaient été retrouvés" mais qu'une identification était toujours en cours. La Police fédérale a assuré, de son côté, que "les informations selon lesquelles les corps de Bruno Pereira et Dom Phillips auraient été retrouvés sont inexactes". Dimanche, les autorités avaient toutefois fait part de la découverte d'un sac à dos, de bottes et d'une carte d'assurance-santé appartenant aux deux hommes, un tournant dans les opérations de recherche qui avaient démarré lentement. Ces éléments "sont en cours d'analyse", a indiqué la Police fédérale.