Deux nouveaux cargos chargés de céréales sont partis d'Ukraine

Ces deux accords ont été signés afin d'atténuer la crise alimentaire mondiale provoquée par la montée en flèche des prix des denrées alimentaires dans certains des pays les plus pauvres. Les Turcs espèrent par ailleurs que ces accords contribueront à renforcer la confiance et conduiront à des pourparlers de cessez-le-feu entre Moscou et Kiev. Un espoir également partagé par le pape François. Celui-ci a salué le départ de quatre navires chargés de céréales, dimanche, et a espéré que cette situation devienne le modèle d'un dialogue pouvant mettre fin à la guerre en Ukraine.