Invasion russe : devant le Parlement, Zelensky en appelle au "leadership de la France"

"On est obligé de chercher la vérité sur les champs de bataille. Qu'est-ce qui nous reste ? Nos valeurs et la détermination de défendre la liberté, cette liberté commune avec Paris, Berlin, Bruxelles", appuie le chef d'État qui en appelle aux puissances européennes. "Nous devons agir ensemble pour faire pression sur la Russie pour appeler à la paix (...) et mettre fin à la guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie."

Pour ce faire, le président ukrainien attend "du leadership de la France" d'arrêter le conflit "pour que l'Ukraine récupère son intégrité territoriale (...) Vous pouvez nous aider, nous en avons besoin."