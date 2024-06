Le président américain effectue ce samedi sa première visite d'État en France. Tombe du Soldat inconnu, "conseil d’affaires franco-américain"... voici ce qui figure au programme de cette journée.

Après la Normandie, Joe Biden et son épouse sont accueillis à Paris par le couple Macron ce samedi. Le président américain était arrivé dans la capitale mercredi matin, sans toutefois avoir d'événement public à son agenda ce jour-là, puis a participé jeudi, avec Emmanuel Macron, aux commémorations du débarquement allié de 1944. Il repartira dimanche après la visite d'un cimetière américain. La visite d'Etat elle-même, sa toute première en France, se déroule donc ce 8 juin.

"La visite d’État reflétera la relation durable et globale entre les États-Unis et la France, notre plus ancien allié, fondée sur des valeurs démocratiques partagées, des liens économiques et une coopération en matière de défense et de sécurité", a indiqué la Maison-Blanche. Les deux chefs d’État auront l’occasion de "discuter d’un large éventail de défis mondiaux et de questions bilatérales". Voici le programme détaillé de cette journée fourni par l'Élysée.

140 chevaux et 38 motards

La visite d'État doit débuter peu après midi par un accueil protocolaire à l'Arc de Triomphe, où les présidents français et américain doivent prendre part à une cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu. À cette occasion, l'hymne américain, "The Star Spangled Banner", suivi de "La Marseillaise", retentiront avant que la cérémonie ne se poursuive par un "défilé aérien".

Emmanuel Macron et Joe Biden seront encadrés après la cérémonie sur la plus célèbre avenue du monde, pavoisée aux couleurs de leurs deux pays, par 140 chevaux et 38 motards.

Le couple Biden prendra ensuite la direction du palais de l'Élysée pour un déjeuner de travail entre Joe Biden et Emmanuel Macron prévu à 13h10. Vers 15h45, les deux dirigeants prendront la parole lors d'une conférence de presse.

Emmanuel Macron participera ensuite à un "conseil d’affaires franco-américain" à 16h30, selon l'Élysée. Un dîner d'État, prévu à 19h40, viendra clôturer cette journée diplomatique. À noter toutefois qu'avant de quitter la France, Joe Biden, doit se rendre dimanche, en privé, au cimetière américain du Bois Belleau (Aisne), pour y déposer une gerbe en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale.