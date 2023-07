"Diplomatie du panda" : comment la Chine parfait ses relations internationales grâce à ces animaux

La Chine regarde d'ailleurs attentivement l'évolution des pandas de Beauval. En 2021, lors de la naissance des deux jumelles pandas, c'est la Première dame chinoise qui avait elle-même choisi leurs noms définitifs : Huanlili et Yuandudu. Et elles ont pour parrain et marraine le footballeur Kylian Mbappé et la championne olympique chinoise Zhang Jiaqi, médaillée d'or aux JO-2021 en plongeon synchronisé. Rien que ça.

L'Hexagone n'est pas le seul pays avec qui la Chine utilise ces animaux pour améliorer ses relations. La "diplomatie du panda" est en effet utilisée avec nombre de ses partenaires. L'Allemagne s'est par exemple vu prêter deux pandas installés au zoo de Berlin en 2017, qui ont depuis réussi à se reproduire. Le pays paie environ 900.000 euros à la Chine pour le prêt de ces animaux, une espèce qui n'est plus considérée comme en "danger d'extinction", mais toujours "vulnérable".