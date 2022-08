Paris et Alger actent une "dynamique de progression irréversible" dans leurs relations

Par ailleurs, une "commission conjointe d’historiens algériens et français chargée de travailler sur l’ensemble de leurs archives de la période coloniale et de la guerre d’indépendance", va être instituée. Ces travaux scientifiques - qui "a vocation à aborder toutes les questions, y compris celles concernant l’ouverture et la restitution des archives, des biens et des restes mortuaires des résistants algériens, ainsi que celle des essais nucléaires et des disparus, dans le respect de toutes les mémoires" - feront l’objet d’évaluations régulières sur une base semestrielle.

Une attention particulière va aussi être apportée en termes de circulation des personnes entre les deux pays. Le but est que de "bâtir des solutions concrètes et opérationnelles à même de répondre aux attentes respectives" et ainsi de mieux "organiser et encadrer" ces flux. Le tout "en favorisant des échanges humains liés aux dynamiques économique, sociale, académique et touristique entre les deux pays" et encourageant la mobilité des étudiants, universitaires, scientifiques et autres entrepreneurs.