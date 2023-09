Mer de Chine méridionale : la nouvelle mise en garde des États-Unis contre "les menaces ou l'usage de la force"

Le message ne cite pas la Chine, mais la menace est clairement dirigée contre Pékin. Le Vietnam et les États-Unis ont mis en garde, lundi 11 septembre dans un communiqué commun, contre "les menaces ou l'usage de la force" en mer de Chine méridionale, une zone particulièrement tendue dont Pékin revendique la quasi-totalité malgré les prétentions concurrentes des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie et de Brunei. Une situation qui suscite des tensions constantes et des incidents très fréquents dans cette région qui constitue une artère essentielle du commerce international.

Le texte publié à l'occasion de la visite de Joe Biden à Hanoï ne fait aucune référence explicite à la Chine, mais assure que les États-Unis "s'engagent à continuer de soutenir le développement par le Vietnam de ses capacités de défense autonome". Signé par le président américain et son homologue vietnamien, Nguyen Phu Trong, le communiqué fait également référence à la "liberté de navigation et de survol", à la nécessité de garantir des échanges commerciaux "sans contrainte" ainsi qu'au "respect de la souveraineté" en mer de Chine méridionale, devenue l'une des zones à plus haute tension de la planète.