Ursula von der Leyen à Pékin pour traiter "les déséquilibres et différends" entre l'Europe et la Chine

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel sont en visite en Chine ce jeudi. Un sommet marqué par la volonté européenne de traiter "les déséquilibres et différends" entre les deux puissances.

Un sommet en face-à-face inédit depuis quatre ans. Ce jeudi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyern et le président du Conseil européen Charles Michel sont en déplacement à Pékin, auprès du président chinois Xi Jinping, pour leur premier sommet depuis 2019. Une visite qui va dans le sens des échanges diplomatiques entre Bruxelles et Pékin, même si les sujets de division restent nombreux entre l'UE et la Chine, qu'il s'agisse de l'important déficit commercial ou encore de la guerre en Ukraine.

La Chine souhaite "une coopération mutuellement bénéfique"

Ces divisions ont d'ailleurs été au menu des premières prises de parole. Depuis Diaoyutai, la villa d'État du gouvernement chinois à Pékin, Ursula von der Leyen a ainsi appelé à traiter "les déséquilibres et différends" entre l'UE et la Chine, "le plus important partenaire commercial de l'UE". De son côté, le président chinois Xi Jinping a appelé à "répondre ensemble aux défis mondiaux et travailler ensemble pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans le monde". "La Chine et l'UE devraient être des partenaires dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique", a-t-il ajouté, soulignant l'importance de la "confiance politique" entre les deux partenaires.

Mais le déséquilibre entre les deux acteurs grandit : le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine a doublé en deux ans pour atteindre le chiffre record de 390 milliards d'euros en 2022, selon les chiffres indiqués par Ursula von der Leyen. Pékin lui a répondu mercredi que la politique d'exportation de l'Union européenne vers la Chine, assortie de restrictions à l'exportation de produits de haute technologie, n'avait "pas de sens".

La guerre entre Israël et le Hamas et l'offensive russe en Ukraine figureront aussi à l'ordre du jour. Pékin a régulièrement été critiqué par les Occidentaux sur le dossier ukrainien. Car si la Chine appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise - elle n'a jamais condamné publiquement Moscou. En octobre, Vladimir Poutine a même été accueilli à Pékin par Xi Jinping, qui a salué leur "profonde amitié". "Très naturellement, nous allons promouvoir aujourd'hui nos valeurs européennes, y compris les droits humains et la démocratie", a assuré Charles Michel.