Attaque au couteau à Sydney : 5 morts et 8 personnes hospitalisées, le suspect abattu

"Plusieurs personnes" ont été poignardées dans un centre commercial de Sydney. Cinq personnes sont mortes et huit blessées, selon un premier bilan de la police. L'assaillant présumé a été abattu par la police.

Au moins cinq personnes ont été tuées dans une attaque au couteau, survenue ce samedi 13 avril dans un centre commercial de Sydney, selon un premier bilan donné par la police australienne. Huit victimes, dont un jeune enfant, ont également été blessées et prises en charge à l'hôpital. L'assaillant présumé a été abattu par une policière qui se trouvait déjà sur les lieux, selon le commissaire adjoint de la police Anthony Cook.

Le suspect aurait agi seul

Si des médias australiens ont mentionné un moment la recherche d'un second suspect par la police, cette information a ensuite été démentie officiellement. Le suspect aurait agi seul, sans que son mobile soit connu pour l'heure. La police n'exclut pas la piste terroriste. Le centre commercial Westfield qui a été attaqué est situé à Bondi Junction, un quartier de l'est de Sydney. Dans un premier temps, la police de Nouvelle-Galles du Sud avait indiqué que "plusieurs personnes" avaient été poignardées ce samedi après-midi, "peu avant 16h" (8h heure française) dans ce centre commercial.

"Un incident critique a été déclenché à la suite de la fusillade d'un homme à Bondi Junction, a communiqué la police de Nouvelle-Galles du Sud sur son compte X. Peu avant 16 heures, les services d'urgence ont été appelés à Westfield Bondi Junction à la suite d'informations faisant état de plusieurs personnes poignardées. Il est vivement conseillé d'éviter le secteur. L'enquête se poursuit concernant l'incident et il n'y a pas d'autres détails".

Des clients du centre commercial attaqué ce samedi à Sydney évacuent les lieux, après l'intervention de la police - DAVID GRAY / AFP

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, non vérifiées par nos soins, faisaient état de plusieurs passants blessés et allongés au sol ainsi que d'un homme abattu par la police. "Nous venons d'être évacués de Westfield Bondi Junction. Nous avons entendu 2 coups de feu alors que nous faisions nos courses dans K-Mart. Le magasin était fermé à clé pendant que nous étions à l'intérieur", a écrit un témoin sur X vers 17h heure locale, expliquant ne pas savoir "ce qui s'est passé exactement".

"Tragiquement, de nombreuses victimes ont été signalées et les premières pensées de tous les Australiens vont aux personnes touchées et à leurs proches, a réagi le Premier ministre Anthony Albanese. Nos pensées vont aux blessés et nous remercions ceux qui prennent soin d’eux ainsi que nos courageux policiers et premiers intervenants". Puis, dans une conférence de presse organisée à Canberra avec le commissaire de la police fédéral, le Premier ministre a dénoncé cet "acte de violence horrible visant sans discernement des personnes innocentes qui se promenaient un samedi ordinaire pour faire leurs courses".