EN DIRECT - Fusillade à Bruxelles : le contrôle aux frontières avec la Belgique renforcé, l'auteur toujours en fuite

Le Premier ministre belge adresse ses "plus sincères condoléances aux familles endeuillées par le lâche attentat de Bruxelles". "Je suis l'évolution de la situation avec les ministres de la justice et de l'intérieur depuis le centre de crise national. Nous suivons l'évolution de la situation et demandons aux Bruxellois d'être vigilants", ajoute Alexandre De Croo.