Ce jeudi 6 juin marque le deuxième des trois jours de cérémonies pour le 80ᵉ anniversaire du Débarquement en Normandie, réunissant les principaux dirigeants occidentaux au moment où la guerre frappe à nouveau l'Europe. Une journée à suivre en édition spéciale sur TF1 et LCI. Suivez les dernières informations en direct.

Emmanuel Macron a prévu une "pérégrination mémorielle" de trois jours, de mercredi à vendredi, pour commémorer le 80ᵉ anniversaire du débarquement allié en Normandie, qui allait ouvrir la voie à la libération de la France, occupée par l'Allemagne nazie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Jeudi matin, le souvenir du "jour le plus long" commencera par la traditionnelle cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer. Le roi Charles III et la reine Camille seront présents, au lendemain d'une célébration nationale à Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre, de même qu'Emmanuel Macron. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau présidera ensuite sa cérémonie nationale à Juno Beach, avec son homologue français Gabriel Attal.

À la mi-journée, ce sera la cérémonie au cimetière américain, avec le président des États-Unis et son homologue français. Des dizaines de vétérans américains doivent traverser l'Atlantique pour l'occasion. Emmanuel Macron présidera vers 15h30 la cérémonie internationale à Omaha Beach, l'une des cinq plages du débarquement, où il prononcera un discours devant Joe Biden, le prince William pour le Royaume-Uni, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et une quinzaine d'autres chefs d'État et de gouvernement.