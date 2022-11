La Corée du Sud déploie des avions furtifs après avoir détecté 180 appareils de combat nord-coréens

Cet épisode s'ajoute à la montée des tensions observée ces derniers jours dans la péninsule coréenne. Après le tir apparemment raté d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord, jeudi matin, Séoul et Washington ont décidé de prolonger jusqu'à samedi leurs exercices aériens conjoints, les plus importants jamais réalisés, qui impliquent des centaines d'avions de guerre de part et d'autre. Un choix "très dangereux et mauvais" pour Pyongyang qui a tiré trois missiles balistiques à courte portée en fin de journée, et effectué 80 tirs d'artillerie dans une "zone tampon" maritime.