États-Unis : fusillade dans un lycée de l'Iowa, "plusieurs victimes" selon la police

Un homme a ouvert le feu dans un lycée de l'Iowa, jeudi. Le site a été "sécurisé" par les forces de l'ordre et le tireur est décédé. Aucun bilan chiffré précis concernant les victimes n'a encore été communiqué par les autorités.

Une nouvelle fusillade dans une école américaine. Jeudi 4 janvier, un homme a ouvert le feu au sein du lycée Perry High School, dans l'Iowa. Les faits sont survenus tôt dans la matinée, aux alentours des 7h30, heure locale. Rapidement arrivée sur les lieux, la police a trouvé de "plusieurs personnes" touchées par les balles, a indiqué le shériff Adam Infante, du comté de Dallas. Il n'a toutefois pas précisé le nombre de blessés, ni même la nature de leurs blessures

"Le site a été sécurisé et le bureau du shérif du comté de Dallas publiera de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles", ont certifié les autorités. "Il n'y a plus de danger pour la population. Nous sommes en train de travailler pour essayer de comprendre tout ce qui s'est passé", ont-elles ajouté, dans des propos rapportés par NBC News et CNN. Le tireur a d'ores et déjà été identifié et les autorités ont indiqué qu'il était décédé. Les cours à la Perry High School ont été annulés pour la journée.