EN DIRECT - Fusillade dans une faculté à Prague : au moins 10 morts et une trentaine de blessés, selon les secours

Une fusillade a éclaté ce jeudi 21 décembre à l'Université de Prague. Des morts et des blessés sont à déplorer, selon la police tchèque. Une intervention des forces de l'ordre est en cours.

LE PRÉSIDENT TCHÈQUE, "CHOQUÉ" PAR LES ÉVÉNEMENTS Le président tchèque Petr Pavel a fait part de son choc sur les réseaux sociaux suite à la fusillade survenue à Prague. Faisant part de ses "sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes", il a également remercié les citoyens pour "avoir respecté les instructions des forces de sécurité". 11 MORTS ET PLUS DE 30 BLESSÉS Selon un premier bilan des services d'urgence de Prague, un homme armé a tué 10 personnes dans une faculté de Prague et en a blessé plus de 30 autres avant que la police ne l'abatte. "Pour l'instant, je peux dire qu'il y a 11 morts sur les lieux, y compris le tireur", a déclaré Jana Postova, porte-parole des services d'urgence, à la télévision publique tchèque. UNE OPÉRATION D'ÉVACUATION TOUJOURS EN COURS La police a fait savoir que des étudiants étaient toujours en cours d'évacuation, suite à la fusillade survenue dans des bâtiments de l'Université de Prague. UN BILAN DE 10 MORTS Selon les secours, la fusillade survenue ce jeudi après-midi à Pragues a fait 10 victimes. Un peu plus tôt, la police avait fait savoir que l'assaillant avait été "éliminé". La police avait par ailleurs annoncé des "dizaines de blessés", sans donner de chiffres précis. CONDOLÉANCES AU PEUPLE TCHÈQUE La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a partagé ses condoléances au peuple tchèque, se disant "choquée par la violence insensée de la fusillade qui a coûté la vie à plusieurs personnes aujourd'hui à Prague". LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR TCHÈQUE SUR PLACE Vít Rakušan, le ministre de l'Intérieur tchèque, a fait savoir sur le réseau social X, qu'il se rendait sur place. Auprès de la chaîne de télévision CT24, il a annoncé qu'il y avait "des morts et des blessés sur les lieux", sans donner un bilan définitif. Il a néanmoins rassuré en expliquant qu'il n'y avait "pas de danger imminent pour le moment". LES FORCES DE L'ORDRE SUR PLACE Des photos de l'AFP montrent les policiers tchèques déployés sur l'un des balcons de l'université Charles, dans le centre de Prague. AFP DES PERSONNES TOUJOURS ENFERMÉES DANS DES SALLES DE CLASSE Un journaliste qui étudie à Prague a partagé une photo sur le réseau social X, montrant comment les étudiants se sont barricadés dans les classes. La police a fait savoir que les lieux où la fusillade est survenue sont toujours en cours d'évacuation. LE PREMIER MINISTRE TCHÈQUE DE RETOUR À PRAGUE Petr Fiala, le Premier ministre tchèque, a annoncé sur X qu'il rentrait à Prague, suite à "des événements tragiques survenus à la Faculté de philosophie" de la capitale. "Je demande à tous les citoyens de respecter les recommandations" de la police tchèque, a-t-il appelé. Le responsable était à Olomouc, dans l'est du pays. DES MORTS ET DES BLESSÉS Selon la police, la fusillade dans un bâtiment universitaire du centre de la capitale tchèque a fait "plusieurs morts et des dizaines de blessés", sans qu'un bilan précis n'ait été encore rendu public. LE TIREUR, ÉLIMINÉ, SELON LA POLICE Dans un tweet, la police tchèque a annoncé à 16h00 que le tireur avait été "éliminé". L'ensemble du bâtiment est en cours d'évacuation. PLACE JAN PALACH La place Jan Palach et ses environs sont complètement fermés. Cette place est considérée comme l'une des plus belles places de la capitale tchèque. Elle est bordée de plusieurs bâtiments monumentaux, comme la célèbre salle de concert Rudolfinum ou le musée des Arts décoratifs. La faculté des Arts de l'université Charles de Prague est également située sur cette place rectangulaire. FUSILLADE Une fusillade à l'Université de Prague a fait des morts et des blessés jeudi, a annoncé la police tchèque. "Sur la base des premières informations, nous pouvons confirmer qu'il y a des morts et des blessés sur les lieux", ont indiqué les forces de l'ordre qui indiquent être "en train de répondre à une fusillade signalée dans une école sur la place Jan Palach".

