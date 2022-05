EN DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins 9 morts dans des bombardements sur Kharkiv

"Les bombardements russes sur Kharkiv ont tué neuf civils", a fait savoir jeudi Oleg Sinegoubov, le gouverneur régional. "Un bébé de cinq mois a péri, de même que son père. La mère est grièvement blessée et 19 civils ont été blessés." Selon un journaliste de l'AFP présent sur place, des missiles ont touché le secteur résidentiel du quartier de Pavlové Polé, près d'un centre commercial qui était fermé au moment de la frappe.

Depuis la mi-mai, un calme relatif était revenu sur cette métropole de l'Est de l'Ukraine, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière russe, qui comptait quelque 1,5 million d'habitants avant la guerre.

Les forces russes gardent des positions à l'est de la ville, tirant sur sa partie orientale et sur les villages avoisinants. Les Ukrainiens ont de leur côté creusé de nouvelles tranchées autour de la ville et installé des blocs de béton, des sacs de sable et des points de contrôle routiers, en vue d'un possible nouvel assaut russe.

