Le président américain Joe Biden a annoncé ce samedi qu'Israël avait proposé une feuille de route en vue d'un cessez-le-feu dans sa guerre contre le Hamas. L'UE a salué la proposition "réaliste" des Israéliens. Suivez les dernières informations.

LE CORPS D'UNE VICTIME DU 7 OCTOBRE RAPATRIÉ AU MEXIQUE Retrouvé par l'armée israélienne la semaine dernière dans la bande de Gaza, le corps sans vie du franco-mexicain Orion Hernandez-Radoux a été rapatrié au Mexique. Âgé de 32 ans, l'homme était mort lors de l'attaque du Hamas contre le territoire israélien le 7 octobre. Il assistait alors au festival de musique électronique Nova, à quelques kilomètres de Gaza, en compagnie de sa petite amie.

"La dépouille d'Orion a été accueillie à l'aéroport (...) par le personnel du ministère des Affaires étrangères, qui a toujours apporté son aide aux personnes endeuillées », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Orion Hernandez-Radoux était né dans l'État de Morelos, au centre du Mexique, mais possédait la double nationalité, sa mère étant française. VERS UNE TRÊVE ? Le mouvement islamiste palestinien Hamas juge "positive" la nouvelle feuille de route israélienne en vue d'un cessez-le-feu et de la libération d'otages dans la bande de Gaza dévoilée par le président américain Joe Biden et saluée samedi comme une "lueur d'espoir" après des mois de guerre.

Dans une allocution depuis la Maison Blanche, Joe Biden a appelé le mouvement islamiste à accepter ce plan, soumis selon lui au Hamas via le médiateur qatari. "Nous ne pouvons pas laisser passer" cette occasion d'un accord à Gaza, a lancé Joe Biden au huitième mois d'une guerre dévastatrice dans le territoire palestinien assiégé et menacé de famine selon l'ONU. "Il est temps que cette guerre se termine", a-t-il affirmé.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué la feuille de route israélienne "réaliste" pour un cessez-le-feu à Gaza présentée par le président Joe Biden, estimant qu'elle offrait "une réelle opportunité" de mettre fin à la guerre. "Je suis tout à fait d'accord avec Biden sur le fait que la dernière proposition offre une réelle opportunité d'avancer vers une fin de la guerre et des souffrances des civils à Gaza. Cette approche en trois étapes est équilibrée et réaliste. Elle a maintenant besoin du soutien de toutes les parties", a écrit la présidente de la Commission sur les réseaux sociaux.

Le président américain Joe Biden a annoncé qu'Israël avait proposé une feuille de route en vue d'un cessez-le-feu dans sa guerre contre le Hamas, comprenant un retrait des zones habitées de Gaza pour six semaines et la libération des otages.

La première phase, a dit Joe Biden, serait un cessez-le-feu total, avec un retrait des troupes israéliennes des "zones habitées de Gaza", pour une durée de six semaines. L'arrêt des combats, toujours selon lui, serait accompagné de la libération de certains otages israéliens, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens. Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir "permanent" si le Hamas "respecte ses engagements", a ajouté Joe Biden. La phase suivante du plan comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus à Gaza après avoir été enlevés durant l'attaque du Hamas le 7 octobre contre Israël.

"Le Hamas considère positivement ce qui a été inclus aujourd'hui dans le discours du président américain Joe Biden quant à un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de Gaza, la reconstruction et l'échange de prisonniers", a indiqué le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.