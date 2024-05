Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé la communauté internationale à empêcher tout déplacement de Gazaouis "par la force", lors d'un forum Chine-pays arabes à Pékin. Suivez les dernières informations.

ISRAËL POURSUIT SON OFFENSIVE Le conseiller à la sécurité nationale israélien Tzachi Hanegbi assure que la guerre pourrait se poursuivre "encore sept mois", afin d'atteindre l'objectif de détruire le Hamas. Tsahal poursuivait son offensive ce jeudi, affirmant avoir pris le contrôle d'une zone tampon stratégique entre la bande de Gaza et l'Egypte située à proximité de Rafah, où les frappes israéliennes sur un camp de déplacés en début de semaine a suscité l'indignation. Benyamin Nétanyahou a parlé d'une "erreur stratégique".

À Pékin pour un forum Chine-pays arabes, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi n'a pas fait de commentaire sur la zone tampon mais a appelé à empêcher tout déplacement de Gazaouis "par la force". Le président chinois Xi Jinping, a plaidé pour l'organisation d'une "conférence de paix élargie" pour mettre fin au conflit, affirmant que la justice ne devait "pas être absente pour toujours". DEUX SOLDATS DE TSAHAL TUÉS EN CISJORDANIE Deux soldats israéliens ont été tués dans une "attaque à la voiture bélier" dans la nuit de mercredi à jeudi près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne avait fait état mercredi soir dans un bref communiqué d'une "attaque à la voiture bélier" à la sortie de Naplouse, grande ville du nord de la Cisjordanie entourée de colonies israéliennes.

L'armée israélienne a pris le contrôle du couloir de Philadelphie, zone tampon à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, a affirmé mercredi soir le porte-parole de l'armée israélienne. "Ces derniers jours", les forces armées israéliennes "ont pris le contrôle opérationnel du couloir de Philadelphie à la frontière entre l'Egypte et Rafah", a affirmé le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'une déclaration télévisée.

Le couloir de Philadelphie est un chemin de patrouille frontalier que l'armée israélienne s'était taillé le long de la frontière avec l'Égypte, à l'intérieur de la bande de Gaza avant le retrait israélien unilatéral de ce territoire palestinien en 2005, après 38 années d'occupation.

"Le couloir de Philadelphie servait de tuyau d'oxygène au Hamas, par lequel il faisait transiter régulièrement des armes vers la bande de Gaza", a poursuivi Hagari, ajoutant que l'armée israélienne avait découvert "une vingtaine de tunnels" dans cette zone.

"Ces dernières semaines, nos forces ont découvert une infrastructure terroriste souterraine sophistiquée à l'est de Rafah d'une longueur d'un kilomètre et demi à une centaine de mètres du passage" frontalier de Rafah, entre l'Égypte et la bande de Gaza, a en outre déclaré le porte-parole.

Ce poste-frontière, seul point de passage entre la bande de Gaza et l'Egypte, est fermé depuis que l'armée israélienne en a pris le contrôle au début du mois de mai.

Mercredi, des combats de rue et des bombardements ont secoué Rafah, ville frontalière de l'Egypte à la lisière sud de la bande de Gaza, au lendemain de l'entrée de chars israéliens dans le centre de la ville, devenue, ces dernières semaines, l'épicentre de la guerre entre l'armée israélienne et le Hamas.