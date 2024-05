L'ex-candidate républicaine à l'élection présidentielle américaine Nikki Haley a écrit "Achevez-les" sur un obus israélien, lors d'un déplacement dans le nord d'Israël, près de la frontière libanaise, selon une photo publiée mardi sur X par le député israélien Danny Danon, ancien ambassadeur à l'ONU, qui accompagnait Nikki Haley, elle aussi ex-ambassadrice aux Nations unies, lors de ce déplacement.





"Achevez-les, c'est ce que mon amie l'ancienne ambassadrice a écrit", a déclaré Danny Danon dans la légende de la photo montrant l'ancienne candidate républicaine agenouillée devant un obus, un marqueur à la main et en train d'écrire sur le missile. Sur l'obus sont aussi écrits les mots "L'Amérique aime Israël". Nikki Haley n'a pas précisé à qui le mot "les" référait, mais Danny Danon a suggéré indirectement le Hezbollah libanais.





"Israël doit prendre l'initiative et changer la donne. Les habitants de Tyr et de Sidon (villes libanaises) évacueront leurs maisons, et les habitants du nord (d'Israël) rentreront chez eux", a écrit M. Danon, en référence aux Israéliens vivant près de la frontière et déplacés par les échanges de tirs quasi quotidiens avec le Hezbollah libanais.