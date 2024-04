EN DIRECT - Humanitaires tués à Gaza : l'armée israélienne reconnaît une "grave erreur"

L'armée israélienne reconnait une "grave erreur" qui "n'aurait pas dû se produire". Dans un message vidéo, le chef de l'état-major israélien, Herzi Halevi, évoque "une mauvaise identification" dans des "conditions très complexes". Plus tôt, le président d'Israël avait présenté ses "excuses sincères" et fait part de sa "profonde tristesse" pour cette frappe, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifiée de "non intentionnelle" et de "tragique".