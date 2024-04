EN DIRECT - Gaza : 7 humanitaires tués dans une frappe israélienne, l'ONG World Central Kitchen suspend son action

L'ONG américaine World Central Kitchen a annoncé que sept de ses employés ont été tués dans une frappe israélienne, ce lundi 1ᵉʳ avril. D'après le ministère de la Santé du Hamas, le véhicule de cette organisation qui livre de la nourriture a été ciblé alors qu'il se trouvait dans le centre de la bande de Gaza. Les États-Unis ont appelé à l'ouverture d'une enquête.

De nouvelles victimes à Gaza. L'ONG américaine World Central Kitchen, qui livre de la nourriture dans le territoire palestinien, a annoncé que sept de ses collaborateurs, dont plusieurs sont d'origine étrangère, ont été tués ce lundi 1ᵉʳ avril dans une frappe israélienne. Les États-Unis se sont dit "profondément troublés par la frappe" et ont appelé Israël à enquêter sur ce qu'il s'était passé.

Sept personnes tuées

Le ministère de la Santé du Hamas, qui avait fait plus tôt état de cinq victimes arrivées dans un hôpital de Deir el-Balah, a indiqué que la frappe avait "visé un véhicule de l'organisation américaine World Central Kitchen" dans le centre de la bande de Gaza. "Ils possèdent la nationalité britannique, australienne et polonaise et la quatrième nationalité n'est pas connue", rapportait encore dans un autre communiqué cette source du Hamas, précisant que la cinquième personne était un chauffeur et traducteur palestinien.

LA CHINE "CHOQUÉE" PAR LA FRAPPE La Chine s'est dite "choquée" par la frappe qui a tué hier à Gaza sept travailleurs humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen. Pékin "s'oppose à toute action qui porte atteinte aux civils, détruit des infrastructures civiles ou viole le droit international", a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin. "Nous sommes choqués par l'attaque" à Gaza "et la condamnons", a-t-il dit. RÉACTION AUSTRALIENNE Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a confirmé qu'une Australienne, Zomi Frankcom, figurait parmi les victimes. "C'est complètement inacceptable. L'Australie exige que tous les responsables de la mort de travailleurs humanitaires rendent des comptes", a-t-il déclaré. LE COMMUNIQUE DE WORLD CENTRAL KITCHEN L'ONG s'est dite "dévastée" suite à la mort de sept personnes de son équipe. Selon ce communiqué, son équipe se déplaçait à bord d'un convoi composé de "deux voitures blindées portant le logo WCK et d'un véhicule léger" au moment de la frappe. "LE COEUR BRISÉ" "Nous avons le cœur brisé et sommes profondément troublés par la frappe", a déclaré sur le réseau social X la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, qui dépend de la Maison Blanche, Adrienne Watson. AIDE SUSPENDUE World Central Kitchen a ajouté qu'elle avait décidé de "suspendre ses opérations dans la région". Depuis le début de la guerre en octobre, World Central Kitchen a participé aux opérations de secours, notamment en fournissant des repas aux habitants affamés de Gaza. PLUSIEURS NATIONALITÉS Les victimes étaient "originaires d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, (qu'elles comprenaient aussi) un citoyen ayant la double nationalité américaine et canadienne et une personne palestinienne", a ajouté l'organisation fondée par le cuisinier américano-espagnol José Andrés. 7 VICTIMES Sept collaborateurs d'une ONG américaine qui livre de la nourriture dans la bande de Gaza menacée de famine ont été tués dans une frappe israélienne lundi, a affirmé l'organisation mardi, annonçant la suspension de ses activités dans la région.

De son côté, l'ONG s'est dite "dévastée de confirmer que sept membres de notre équipe ont été tués à Gaza dans une frappe des FDI", les forces armées israéliennes, ajoutant que les personnes tuées étaient "originaires d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, d'une personne ayant la double nationalité américaine et canadienne et palestinienne".

L'ONG a indiqué que son équipe se déplaçait à bord d'un convoi composé de "deux voitures blindées portant le logo WCK et d'un véhicule léger" au moment de la frappe. "Malgré la coordination des mouvements avec les FDI, le convoi a été touché alors qu'il quittait l'entrepôt de Deir al-Balah, où l'équipe avait déchargé plus de 100 tonnes d'aide alimentaire humanitaire acheminée à Gaza par voie maritime", a-t-elle précisé.

Appel à une enquête

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a confirmé qu'une Australienne, Zomi Frankcom, figurait parmi les victimes. "C'est complètement inacceptable. L'Australie exige que tous les responsables de la mort de travailleurs humanitaires rendent des comptes", a-t-il déclaré.

"Nous avons le cœur brisé et sommes profondément troublés par la frappe", a pour sa part déclaré sur le réseau social X la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, qui dépend de la Maison-Blanche, Adrienne Watson. "Les travailleurs humanitaires doivent être protégés, car ils apportent une aide dont (les Palestiniens) ont désespérément besoin, et nous exhortons Israël à promptement enquêter sur ce qu'il s'est passé", a-t-elle ajouté.

L'armée israélienne a dit "passer en revue l'incident tragique au plus haut niveau pour en comprendre les circonstances" et assuré avoir "travaillé en étroite collaboration avec WCK" pour sa distribution d'aide.

World Central Kitchen est impliquée dans l'envoi d'aide par bateau de Chypre vers Gaza et dans la construction d'une jetée temporaire dans le territoire palestinien assiégé. Un premier bateau y avait déchargé sa cargaison mi-mars sous la supervision de l'armée israélienne. À la suite de cet incident, l'ONG a décidé de suspendre ses activités, dont la livraison de nourriture, dans la région, alors que l'ONU a alerté sur le risque de famine qui guette les Palestiniens.