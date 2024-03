EN DIRECT - Gaza : les États-Unis soumettent leur résolution à l'ONU pour un "cessez-le-feu immédiat"

Les États-Unis soumettent ce vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution mentionnant un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza, qu'ils écartaient jusqu'ici. Un vote dont l'issue est néanmoins incertaine, la Russie regrettant que le texte n'utilise pas les termes "appelle" ou "demande" de cessez-le-feu. Suivez les dernières informations en direct.

"LA FIN IMMÉDIATE DES COMBATS" Les ministres britanniques et australiens des Affaires étrangères et de la Défense ont appelé vendredi à la "fin immédiate des combats" dans la bande de Gaza, à l'issue d'une réunion à Adélaïde, dans le sud de l'Australie.

Dans une déclaration commune, les ministres ont souligné "la nécessité" de mettre immédiatement fin aux combats dans la bande de Gaza "pour permettre l'acheminement de l'aide (humanitaire) et la libération des otages".

Le Royaume-Uni est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit se prononcer vendredi sur une résolution des États-Unis mentionnant un "cessez-le-feu immédiat". BLINKEN EST ARRIVÉ EN ISRAËL Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, est arrivé vendredi en Israël où il devrait insister sur l'urgence d'accroître l'aide humanitaire à Gaza au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution pour un "cessez-le-feu immédiat" dans le territoire palestinien.

Après cinq mois et demi de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza assiégée, au bord de la famine, Washington cherche aussi à convaincre son allié d'éviter une offensive terrestre sur la ville surpeuplée de Rafah, redoutant de lourdes pertes civiles.

Changement de ton pour les États-Unis. Alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend ce vendredi en Israël dans l'espoir d'arracher un accord de trêve à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution des États-Unis sur un "cessez-le-feu immédiat" dans le territoire ravagé par la guerre.

Le texte souligne "la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l’aide humanitaire essentielle" et "soutient sans équivoque les efforts diplomatiques internationaux pour parvenir à un tel cessez-le-feu en lien avec la libération des otages encore détenus". Un vote à l'issue néanmoins incertaine alors que la Russie regrette que le texte n'utilise pas les termes "appelle" ou encore "demande" de cessez-le-feu.

Le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité, et l'Australie, ont quant à eux appelé ce vendredi à une "fin immédiate des combats" dans la bande de Gaza, pour y permettre "l'acheminement de l'aide et la libération des otages".

Les États-Unis jusqu'ici opposés à l'utilisation du terme "cessez-le-feu"

Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ont déjà mis leur veto à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu, estimant que cela aurait bénéficié au Hamas. Mais face au lourd bilan humain et à la menace de famine, Washington redouble à présent d'efforts pour parvenir à une trêve et éviter une offensive terrestre sur Rafah.

Depuis leur véto fin février à un projet de résolution algérien réclamant un "cessez-le-feu humanitaire immédiat", les Américains négociaient un texte alternatif focalisé sur le soutien aux efforts diplomatiques pour aboutir à une trêve de six semaines en échange de la libération des otages israéliens retenus à Gaza. Un texte modifié plusieurs fois qui, selon plusieurs sources diplomatiques, avait peu de chances de recueillir l'approbation du Conseil.

En parallèle, des négociations autour d'une trêve

Les affrontements se poursuivent dans la bande de Gaza, notamment à l'intérieur et autour de l'hôpital al-Chifa, le plus important du territoire, où les forces israéliennes ont affirmé avoir tué plus de 140 combattants palestiniens et en avoir arrêté plus de 350 autres depuis le début de la semaine.

Le chef des services de renseignement israéliens est par ailleurs attendu ce vendredi à Doha, au Qatar, pour y rencontrer le chef de l'agence de renseignement américaine, dans le cadre des négociations autour d'une trêve dans la bande de Gaza, a annoncé jeudi le bureau du Premier ministre israélien. Il s'entretiendra également avec d'autres médiateurs, à savoir le Premier ministre qatarien et le chef des services du renseignement égyptiens.