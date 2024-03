EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev s'inquiète de l'aide occidentale "au compte-gouttes"

Le chef de la diplomatie ukrainienne s'est inquiété de l'"aide au compte-gouttes" fournie à son pays. "Si les choses continuent comme elles le font actuellement, cela ne va pas bien se terminer pour nous tous", a-t-il mis en garde. Suivez les dernières informations.

LCI SUR LE TERRAIN Dans les mines en Ukraine, les femmes mettent la main à la patte depuis la guerre. Une équipe de LCI est allée à la rencontre de ses mineuses de fond, qui remplacent les hommes partis au front. LCI sur le terrain : dans les mines, les femmes remplacent les hommes Source : TF1 Info LE POINT SUR LA SITUATION La Turquie prête à accueillir un sommet de paix Russie-Ukraine. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est dit prêt à organiser le cas échéant un sommet de paix Russie-Ukraine mais a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale de Kiev, au terme d'une rencontre vendredi avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. "Tout en poursuivant notre solidarité avec l'Ukraine nous allons continuer d'œuvrer pour mettre fin à la guerre et en faveur d'une paix juste et négociée", a-t-il insisté.

La torture est une "politique délibérée des Russes en Ukraine". Les forces armées russes et leurs supplétifs recourent de manière systématique à la torture dans les territoires occupés de l'Ukraine, devenue ainsi une "politique délibérée", a dit Alice Jill Edwards, rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture. "Le nombre d'accusations crédibles de torture et d'autres formes de traitements ou châtiments cruels, inhumains ou humiliants" indique que "la torture est un élément de la politique de guerre de la Russie", a-t-elle assurée devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. "Ces crimes graves ne semblent pas être le fruit du hasard ou d'un accident".

Le chef de la diplomatie ukrainienne a mis en garde vendredi les Occidentaux contre l'"aide au compte-gouttes" fournie à Kiev, ajoutant que seules des livraisons régulières de matériel militaire permettraient d'éviter une extension de la guerre hors d'Ukraine. "La stratégie consistant à fournir de l'aide à l'Ukraine au compte-gouttes ne fonctionne plus", a déclaré Dmytro Kouleba lors d'une visite à Vilnius. "C'est terminé et, si les choses continuent comme elles le font actuellement, cela ne va pas bien se terminer pour nous tous", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec ses homologues français, lituanien, letton et estonien.

Il a appelé à un "approvisionnement sans restriction et en temps voulu en armes et en munitions pour s'assurer que l'Ukraine batte la Russie".

Le ministre a également appelé à un transfert sur le territoire ukrainien des entraînements militaires menés par les Occidentaux, des services de maintenance des armements ainsi que de la production des équipements militaires, une opération qui créerait un avantage logistique pour son pays, selon lui.

Kouleba a invité tous ceux qui doutent que la guerre puisse dépasser les frontières de l'Ukraine à "se réveiller et à lire les livres d'histoire". Cela permettrait selon lui "d'éviter une situation où vous devrez prendre des décisions à une échelle complètement différente de tragédie pour défendre vos propres villages, villes et territoires". "Des décisions faibles : plus de guerre. Des décisions fortes : la fin de la guerre. C'est simple", a-t-il déclaré.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a souligné, quant à lui, que les alliés occidentaux de l'Ukraine "devraient tracer des lignes rouges pour la Russie", pas pour eux-mêmes et n'"exclure aucune forme de soutien à l'Ukraine" faisant écho à des déclarations récentes du président français.

Fin février, Emmanuel Macron a déclaré que l'envoi en Ukraine de troupes au sol ne devait pas "être exclu", au nom d'une "ambiguïté stratégique" et que tout serait fait pour que la Russie de Vladimir Poutine perde cette guerre.