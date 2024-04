EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Il n'est pas trop tard pour que Kiev l'emporte", dit le chef de l'Otan

"Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte" dans la guerre face à la Russie, à condition que les Occidentaux tiennent leurs promesses de lui fournir davantage d'armes, a affirmé jeudi le chef de l'Otan. Suivez les dernières informations.

"Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte" dans la guerre face à la Russie, à condition que les Occidentaux tiennent leurs promesses de lui fournir davantage d'armes, a affirmé jeudi le chef de l'Otan. "Ces derniers mois, les alliés de l'OTAN n'ont pas apporté le soutien" qu'ils avaient promis, a regretté Jens Stoltenberg, dans un discours prononcé lors d'une remise de prix à Berlin sur les liens transatlantiques. "Mais il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte, car un soutien plus fort est en route", a ajouté le secrétaire général de l'Alliance.

"Il est maintenant de notre responsabilité de transformer les engagements (récents des Occidentaux, ndlr) en livraisons réelles d'armes et de munitions, et de le faire rapidement", a-t-il jugé.

Vendredi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté l'Otan à livrer le plus rapidement possible des armes à l'Ukraine qui "ne peut plus attendre" face à la pression russe. Les Alliés avaient promis d'augmenter leur soutien. L'Ukraine a subi des revers sur le champ de bataille notamment en raison de l'incapacité des alliés à tenir leurs promesses d'aide, tandis qu'un projet de loi visant à accroître le soutien des États-Unis a été longtemps bloqué par des querelles politiques.