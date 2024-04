EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky salue le retour de 16 enfants ukrainiens "transférés de force" en Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que seize enfants ukrainiens qui avaient été "transférés de force en Russie" avaient pu "retrouver leur famille". La Russie avait annoncé plus tôt un échange entre Moscou et Kiev en évoquant un nombre de mineurs plus élevé. Suivez les dernières informations.

"Un groupe de 16 enfants ukrainiens et leurs proches se trouvent actuellement au Qatar pour des soins médicaux, mentaux et sociaux. Tous avaient été transférés de force en Russie, mais grâce aux efforts de médiation du Qatar, pays ami, ils ont été libérés et ont pu retrouver leurs familles", a-t-il déclaré. Plus tôt, Moscou avait évoqué un échange de 48 enfants, dont 29 retourneraient en Ukraine.