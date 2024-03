EN DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins 20 morts dans l'une des attaques russes les plus meurtrières à Odessa

Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini a indiqué vendredi que "800 sites administratifs" avaient été visés lors de la cyberattaque "d'une ampleur inédite" qui avait débuté dimanche et duré 48 heures, revendiquée par des hackers prorusses.





Interrogé sur la provenance de ces attaques, et la possibilité que Anonymous Sudan, un groupe qui soutient la Russie et plusieurs causes islamistes, en soit à l'origine, le ministre s'est montré "très prudent". "Un certain nombre de noms ont été évoqués: je retiens plutôt Anonymous que Sudan... Et, en tout cas, un faisceau de présomption sur une allégeance à peu près certaine aux réseaux russophiles".