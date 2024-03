EN DIRECT - Guerre en Ukraine : un mort et trois blessés dans des frappes en Russie, 14 drones détruits

La menace nucléaire toujours brandie. Interrogé par deux médias russes sur l'éventualité d'une guerre nucléaire, Vladimir Poutine a répondu : "D’un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts." Évoquant les triades (des vecteurs de lancement d'armes atomiques), il a ajouté que "seuls les Américains et nous en avons vraiment. Et là, nous sommes beaucoup plus avancés. Son pays, dit-il, est "prêt" à un conflit nucléaire, mais n'a jamais songé à utiliser de telles armes. Les États-Unis ont réagi et affirmé n'avoir vu aucun signe montrant que la Russie se préparait à utiliser une arme nucléaire en Ukraine, a assuré mercredi la Maison-Blanche.





Un boycott russe des JO pas d'actualité. La Russie ne doit pas "boycotter" les Jeux Olympiques 2024 de Paris, a estimé mercredi le ministre russe des Sports Oleg Matytsine, malgré les restrictions imposées pour la participation de ses athlètes en réaction à l'offensive en Ukraine. "Nous ne devons pas nous détourner, nous fermer, boycotter ce mouvement", a-t-il expliqué. "Nous devons, autant que possible, préserver la possibilité de dialoguer et de participer à des compétitions."





Cinq milliards de plus pour les fournitures d'armes. Les 27 pays membres de l'UE ont trouvé un accord pour ajouter 5 milliards d'euros à un fonds visant à financer l'achat d'armes pour l'Ukraine. "Accord !", a annoncé sur X la présidence belge du Conseil de l'UE. Gabriel Attal a pour sa part expliqué que "nous allons poursuivre et accélérer les livraisons d'armes". Le Premier ministre a détaillé : "150 drones vont être livrés, six canons Caesar. Il y aura une production jusqu'à 3000 obus par mois destinés à l'Ukraine, une cinquantaine de bombes et une quarantaine de missiles Scalp seront livrés chaque mois".





Les céréales ukrainiennes régulées. Les eurodéputés ont voté mercredi pour plafonner les importations ukrainiennes de céréales exemptes de droits de douane, au même titre que les œufs, la volaille ou le sucre. Il s'agissait d'une mesure réclamée par le secteur agricole et qui devra être négociée avec les États membres de l'Union européenne.