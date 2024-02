EN DIRECT - Ukraine : Kiev demande plus d'aide aux Occidentaux après une nouvelle attaque russe "massive"

Ce mercredi, l'Ukraine a à nouveau pressé l'Occident à rapidement lui livrer des munitions après une nouvelle attaque aérienne "massive" de la Russie. Suivez les dernières informations en direct.

HILLARY CLINTON S'INQUIETE D'UN RETOUR DE TRUMP AUX AFFAIRES La fin éventuelle de l'aide à l'Ukraine par les Etats-Unis inquiète de nombreux experts et diplomates américains. Sous l'égide d'Hillary Clinton où elle enseigne désormais, l'université Columbia à New York a tenu mercredi un colloque sur "l'avenir de l'Ukraine" après près de deux années de guerre contre la Russie.

Pour l'ex-sénatrice de New York, "la manière dont nous, les Etats-Unis, réagissons ou manquons de réagir aura un impact incommensurable sur l'ordre mondial du XXIe siècle". Celle qui fut une ministre des Affaires étrangères de Barack Obama (2009-2017) favorable à l'interventionnisme des Etats-Unis à l'étranger, a trouvé "honteux que l'aide à l'Ukraine continue d'être retenue par le Congrès pour de la petite politique".

Elle a exhorté à ce que "l'agression russe et la souffrance des Ukrainiens ne restent pas sans réponse". Sans quoi, s'est exclamée l'ancienne dirigeante démocrate de 76 ans, ce serait "un cadeau à Vladimir Poutine et un coup porté au leadership mondial de l'Amérique pour la liberté et la démocratie". INTERVIEW DE POUTINE Portrait de ce journaliste sulfureux qui a récemment été limogé de la chaîne Fox News. International Il a interviewé Vladimir Poutine : qui est le journaliste controversé Tucker Carlson ? L'INTERVIEW DE POUTINE DIFFUSÉE CE JEUDI L'interview du président russe, Vladimir Poutine, par le présentateur américain Tucker Carlson, un proche de Donald Trump, sera diffusée jeudi sur son site, a annoncé cette ancienne vedette de la télévision mercredi sur son compte Instagram.

L'entretien sera publié à 18h00 heure de Washington (minuit heure française), a-t-il précisé dans un post en noir et blanc, sur lequel les visages des deux hommes sont affichés. LE POINT SUR L'ACTU DE MERCREDI Mercredi, l'Ukraine a appelé les Occidentaux à lui envoyer les armes et munitions dont elle a cruellement besoin après une nouvelle attaque aérienne "massive" de la Russie, qui a fait au moins cinq morts et une quarantaine de blessés.

Ces frappes russes ont notamment visé Kiev, la capitale ukrainienne, où les débris d'un missile abattu sont tombés sur un immeuble résidentiel, tuant quatre personnes et en blessant quarante. Une attaque à Mykolaïv (sud) a fait un mort et détruit les toits d'une vingtaine de maisons.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, reçu par Volodymyr Zelensky en Ukraine, a appelé mercredi les Européens à aider l'Ukraine "quoi qu'il en coûte".

Les sénateurs américains ont à nouveau buté mercredi sur un accord débloquant de nouveaux fonds pour l'Ukraine et Israël et réformant en contrepartie le système migratoire des États-Unis, pourtant âprement négocié depuis des mois entre démocrates et républicains. Sous la pression de Donald Trump, qui a appelé à boycotter le texte, les républicains ont finalement voté contre.

La Maison Blanche a affirmé mercredi qu'il n'y avait pas besoin d'une nouvelle interview de Vladimir Poutine pour comprendre la "brutalité" du président russe, dont un entretien avec le présentateur Tucker Carlson, un proche de Donald Trump qui fut longtemps un animateur star de la chaîne Fox News, doit être diffusé ce jeudi. "Ce que M. Poutine a fait en Ukraine devrait être évident pour tout le monde, tout comme (devraient l'être) les raisons factices et ridicules par lesquelles il essaie de justifier" son action, a affirmé à la presse un porte-parole de l'exécutif américain, John Kirby.

"Nous répondrons à chaque missile, chaque (drone explosif de fabrication iranienne) Shahed", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien, adressant ses condoléances aux familles des victimes. "Notre objectif cette année est non seulement d'augmenter notre protection aérienne (...) mais aussi d'infliger à la Russie le maximum de pertes", a-t-il aussi dit, après avoir reçu à Kiev le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Josep Borrell, qui a dû lors de sa visite se réfugier dans un abri anti-aérien, a appelé les Européens à aider l'Ukraine "quoi qu'il en coûte". Les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord le 1ᵉʳ février à Bruxelles pour accorder une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros sur quatre ans.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a cependant pressé l'Union européenne d'"augmenter" ses livraisons d'obus d'artillerie, dont les troupes ukrainiennes manquent sur le front. Il a notamment demandé aux Vingt-Sept de "signer des contrats à long terme avec les entreprises" ukrainiennes de défense, de "réorienter les contrats existants pour la livraison d'obus à l'Ukraine" et d'"augmenter les importations de munitions en provenance de pays tiers".

Il a regretté une situation "confuse" aux États-Unis, où le Congrès ne parvient pas depuis des mois, sur fond de lutte électorale avant la présidentielle de novembre, à voter une nouvelle enveloppe. Les sénateurs américains ont à nouveau buté ce mercredi sur un accord débloquant de nouveaux fonds pour l'Ukraine et Israël et réformant en contrepartie le système migratoire des États-Unis, pourtant âprement négocié depuis des mois entre démocrates et républicains. Sous la pression de Donald Trump, qui a appelé à boycotter le texte, les républicains ont finalement voté contre.