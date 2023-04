EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky se félicite de l’échange de prisonniers avec la Russie

Le dernier datait du 7 mars. L'Ukraine et la Russie ont annoncé lundi avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre concernant plus de 100 militaires de part et d’autre. Dans son adresse quotidienne publiée sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky s’est félicité du "retour à la maison" de ces 80 hommes et 20 femmes, précisant que des combattants qui avaient défendu l'usine d'Azovstal se trouvaient parmi eux.

