EN DIRECT - Guerre en Ukraine : François Hollande appelle à ne pas altérer "l'unité de l'Europe"

Après ses propos qui ont fait beaucoup parler sur l’envoi potentiel de troupes en Ukraine, Emmanuel Macron a rencontré François Hollande ce mercredi. À la sortie de cette rencontre, l'ancien président a appelé à montrer à l'Ukraine "que nous leur apportons tout le soutien nécessaire". Suivez les dernières infos sur le conflit.

"Tout ce qui altère à l'unité de l'Europe" est "contraire au soutien le plus large possible à l'Ukraine", a estimé l'ancien président socialiste François Hollande à la sortie d'une entrevue avec Emmanuel Macron mercredi soir. Après ses propos controversés sur l'envoi potentiel de troupes occidentales en Ukraine, option rejetée par les alliés européens et les États-Unis, le chef de l'État a rencontré François Hollande puis l'ancien président Nicolas Sarkozy, mercredi soir, avant de recevoir les chefs de partis jeudi pour discuter de la situation deux ans après le début de l'invasion russe.

"Il est très important qu'il y ait le consensus le plus large pour le soutien à l'Ukraine, sur tout ce qui peut être l'aide matérielle, l'aide militaire, au niveau de la France et au niveau européen", a-t-il insisté, alors que Kiev demande davantage d'armes et de munitions.

Pour François Hollande, qui a "beaucoup rencontré" Vladimir Poutine, "c'est ça qui peut (le) faire réfléchir". "Il était toujours dans cette recherche du rapport de force, il veut impressionner, donc la seule réponse possible, c'est de montrer que nous sommes avec les Ukrainiens dans une totale solidarité, que nous leur apportons tout le soutien nécessaire, sans nous-mêmes participer à quelque combat que ce soit", a-t-il insisté.

Reçu par son successeur à l'Elysée mercredi soir pour évoquer le conflit en Ukraine, François Hollande ne s'est pas montré tendre envers la communication d'Emmanuel Macron sur les questions militaire. Son credo ? "Moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité", a-t-il déclaré après cette réunion à laquelle assistait aussi Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État réunit aujourd'hui à partir de 10h30 les chefs des partis politiques à l'Élysée. Au programme de la réunion, la situation en Ukraine et l'aide apportée au pays.

Interrogé plus précisément sur les propos d'Emmanuel Macron concernant d'éventuels envois de troupes, il a répondu : "ma position sur les questions militaires c'est : moins on en dit, mieux on agit". "Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d' avoir le plus d'efficacité", a-t-il jugé.

Il a par ailleurs considéré que "nous devons tous livrer plus" à l'Ukraine. "Les Allemands (doivent) aller plus vite pour que leurs engagements soient tenus, les Français donner autant de matériel y compris les plus sophistiqués aux Ukrainiens, et les Européens plus largement ne pas simplement se délester du matériel qui n'est pas forcément le plus efficace", a-t-il estimé.