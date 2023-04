EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky condamne des frappes russes sur des civils à Zaporijia

"Difficile mais stable." Invité de Darius Rochebin dimanche soir sur LCI, Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, est revenu sur la situation à Bakhmout, dans le Donbass, où les affrontements entre forces ukrainiennes et russes durent depuis des mois. "Nous défendons Bakhmout et Avdiivka et nous nous préparons à une contre-offensive", a-t-il poursuivi, considérant la ville comme un "symbole" de la défaite de Moscou espérée par Kiev.

