EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky rapporte des "progrès importants sur la défense aérienne"

DÉFENSE AÉRIENNE





Dans son adresse quotidienne de mercredi soir, Volodymyr Zelensky s'est félicité de "progrès importants sur la question de la défense aérienne". "Nous renforçons constamment notre défense aérienne et notre défense anti-drones. Et nous faisons tout pour obtenir des systèmes plus modernes et plus puissants pour l'Ukraine", a-t-il déclaré.





"Il n'y a pas de calme sur la ligne de front. Il n'y a rien de facile et de simple. Chaque jour et chaque mètre est récupéré de façon extrêmement dure", a-t-il ajouté. "La défense dans de telles conditions n'est pas seulement de l'héroïsme, c'est quelque chose de plus."





Le président ukrainien a également annoncé que des "accords qui renforceront nos capacités de défense et donneront à l'Ukraine plus de capacités opérationnelles" étaient actuellement en préparation.