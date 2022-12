EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kherson sous les bombes, nouvelles aides et sanctions de l'UE

Alors que l'Ukraine tente de sauvegarder son territoire et de repousser les Russes à l'Est et au Sud, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valeri Zaloujny, a dit jeudi s'attendre à une nouvelle attaque russe sur Kiev dans les tout premiers mois de 2023. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a affirmé, dans cet entretien, "avoir fait tous les calculs : combien de chars, d'artillerie, nous avons besoin et ainsi de suite" pour repousser cette éventuelle offensive.

L'Union Européenne, attendue, a adopté de nouvelles sanctions contre la Russie, ajoutant notamment près de 200 individus et entités sur la liste noire de l'UE, dont les forces armées de Russie et trois banques du pays. Ces nouvelles sanctions s'ajouteront à l'embargo total sur les importations de pétrole russe transporté par voie maritime, entré en vigueur début décembre parallèlement à un plafonnement mondial du prix du brut russe décidé avec le G7 et l'Australie.

Suivez les dernières informations ci-dessous :