EN DIRECT - Guerre en Ukraine : davantage d'armes et de gaz demandés par Zelensky

RÉCAP'





Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées lundi dans des bombardements russes "massifs" à Kherson. Volodymyr Zelensky exhorte les pays du G7 à fournir plus d'armes et de gaz à l'Ukraine, frappée par l'arrivée de l'hiver. Retour sur les principales informations des 24 dernières heures.