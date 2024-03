EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une raffinerie de pétrole en Russie attaquée par un drone, plusieurs blessés

Mercredi matin, les autorités russes ont rapporté qu'une raffinerie de pétrole avait été attaquée par un drone, faisant plusieurs des blessés. Mardi, malgré un blocage au Congrès, l'administration du président américain Joe Biden a affiché son soutien à l'Ukraine en annonçant une nouvelle aide militaire à Kiev. Suivez les dernières informations.

Malgré un blocage au Congrès, l'administration du président américain Joe Biden a affiché mardi son soutien à l'Ukraine en annonçant une nouvelle aide militaire à Kiev et en recevant les dirigeants polonais, alertant de la menace russe sur l'Europe de l'Est. "Nous devons agir avant qu'il ne soit littéralement trop tard. Car comme la Pologne peut s'en souvenir, la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine", a déclaré le président américain en recevant à la Maison Blanche son homologue Andrzej Duda et le Premier ministre Donald Tusk. "Nous ne devons pas laisser l'impérialisme russe perturber la stabilité et l’existence paisible de l'Europe", a déclaré après la rencontre le président Duda.

MACRON S'EXPRIMERA SUR L'UKRAINE JEUDI SUR TF1 Emmanuel Macron répondra aux questions de Gilles Bouleau pour TF1 et d'Anne-Sophie Lapix pour France 2 ce jeudi 14 mars à 20h. L'entretien sera centré sur le soutien de la France à l'Ukraine. Politique INTERVIEW EXCLUSIVE - Emmanuel Macron au 20H de TF1 ce jeudi 14 mars UNE NOUVELLE AIDE AMÉRICAINE À L'UKRAINE Joe Biden recevait mardi les dirigeants polonais à la Maison-Blanche. Il a, dans le même temps, approuvé un contrat d'armement avec son allié de l'Otan. L’exécutif américain a ainsi notifié le Congrès d'un contrat prévoyant la vente à Varsovie de missiles air-sol à longue portée et de missiles air-air à moyenne portée, pour un total de 3,5 milliards de dollars.

Et plus tôt dans la journée, Washington a également annoncé une nouvelle aide militaire de 300 millions de dollars à l'Ukraine, un montant cependant bien éloigné de la grande enveloppe réclamée par le président Biden depuis des mois. ATTAQUE DE DRONE EN RUSSIE Une raffinerie de pétrole a été visée par un drone mercredi à Riazan, à environ 200 km au sud-est de Moscou, une attaque qui a fait des blessés et provoqué un incendie, a indiqué le gouverneur régional.

"La raffinerie de pétrole de Riazan a été attaquée par un drone (...). Selon de premières informations, il y a des blessés", a écrit le gouverneur Pavel Malkov sur Telegram. BONJOUR À TOUS Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct du mercredi 13 mars consacré à la guerre en Ukraine.

Washington a, dans le même temps, approuvé un contrat d'armement avec son allié de l'Otan. L’exécutif américain a notifié le Congrès d'un contrat prévoyant la vente à Varsovie de missiles air-sol à longue portée et de missiles air-air à moyenne portée, pour un total de 3,5 milliards de dollars. Et plus tôt dans la journée, Washington a annoncé une nouvelle aide militaire de 300 millions de dollars à l'Ukraine, un montant cependant bien éloigné de la grande enveloppe réclamée par le président Biden depuis des mois.

Cette aide comprend notamment des missiles antiaériens, des munitions et des obus d'artillerie et répond à "certains besoins urgents de l'Ukraine", a souligné Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden. "C'est une aide relativement modeste, destinée à donner à l'Ukraine le minimum nécessaire pour une courte période", a indiqué un haut responsable américain.

En pleine année électorale aux États-Unis, la question s'est transformée en bras de fer entre Joe Biden et son prédécesseur. L'ancien président Donald Trump, candidat à l'élection de novembre, s'oppose à la validation de nouveaux fonds pour Kiev, estimant que les États-Unis devaient "arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés". Il prétend que s'il était réélu en novembre, il réglerait la guerre entre la Russie et l'Ukraine "en 24 heures" sans vraiment expliquer comment.